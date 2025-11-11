З 98 пасажирських маршрутів "Укрзалізниці" 56 – збиткові

До збиткових та найбільш збиткових категорій "Укрзалізниця" відносить більшість маршрутів. 56 із 98 регулярних маршрутів "Укрзалізниці" по Україні є збитковими, згідно з внутрішньою аналітикою пасажирських перевезень компанії.

Про це пише Railinsider.com.ua.

У компанії маршрути поділили на чотири групи за рівнем рентабельності, говориться у повідомленні.

До прибуткових належать переважно високошвидкісні та найбільш затребувані напрямки між великими містами, зокрема Київ — Дніпро, а також частина рейсів Київ — Львів, Київ — Харків і Київ — Одеса.

"Маржинально збиткові сполучення наближаються до нульової рентабельності, проте залишаються з незначними втратами. Серед них — Київ — Вінниця, Київ — Хмельницький, Київ — Запоріжжя", – говориться у повідомленні.

До збиткових та найбільш збиткових категорій віднесено більшість маршрутів, передусім західні напрямки — Київ — Ужгород, Київ — Чернівці, а також частину міжрегіональних рейсів, як-от Харків — Львів.

"Збитковість пасажирських перевезень залізницею зумовлена комплексом причин, серед яких соціальні зобов'язання. Значна частина маршрутів забезпечує транспортне сполучення малонаселених районів, де пасажиропотік не покриває операційних витрат", – говориться у повідомленні.

Крім того, це використання дизельної тяги. На неелектрифікованих ділянках експлуатація тепловозів є значно дорожчою порівняно з електричною. Серед інших причини – низький пасажиропотік на окремих ділянках та необхідність оновлення рухомого складу.

Так, збитковими є навіть популярні "гірські напрямки". Як пояснили в Укрзалізниці, перевезення у Карпатах здійснюються дизельною тягою на складних ділянках, де відсутній значний вантажний потік (окрім роботи Івано-Франківського цементного заводу).

"Фактично компанія утримує всю гірську інфраструктуру винятково заради пасажирських перевезень. Без цього соціального зобов'язання багато сезонних маршрутів (зокрема до Яремче та Ясіня) мали б бути закриті, а інфраструктура — демонтована", – говориться у повідомленні.

"Ще складніша ситуація з приміськими перевезеннями — вони покривають менше ніж 10% витрат. Через дефіцит ресурсів Укрзалізниця у найгіршому сценарії може бути змушена скасувати 501 приміський рейс", – пише сайт.

Нагадаємо:

Обсяг перевезень вантажів "Укрзалізницею" у 2025 році скоротиться порівняно із минулим роком на 7% – зі 173 млн тонн до 160 млн тонн, а в наступні роки вдасться збільшити його лише відповідно до 161 млн тонн та 162 млн тонн.

Раніше член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко попередив про критичну нестачу коштів на покриття збитків УЗ від пасажирських перевезень і закликав державу до негайних дій. Він заявив про намір поступової індексації вантажних тарифів у два етапи - спочатку +27%, потім +11%. З урахуванням зростання цін виробників це може дати близько 22 млрд грн.

АТ "Укрзалізниця" цього року для стабілізації фінансового стану уряд вже виділив 13 млрд грн з резервного фонду, на наступний рік у бюджеті передбачено близько 16 млрд грн.

У першому півріччі 2025 року Укрзалізниця перевезла 79,6 млн тонн вантажів — це на 11,8% менше, ніж за аналогічний період торік. Найбільше впали обсяги перевезення вугілля і зерна.

Гендиректор компанії Олександр Перцовський зазначив, що з такою динамікою за рік буде перевезено лише половину від обсягів довоєнного 2021 року.

АТ "Укрзалізниця" планує у 2025-му скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу, або понад 500 посад.