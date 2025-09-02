У серпні Україна експортувала рекордний обсяг електроенергії

У серпні Україна збільшила експорт електроенергії на 60% у порівнянні з попереднім місяцем - до 450 тис. МВт*год.

Про це свідчать дані ExPro Electricity.

Зазначається, що з дати інтеграції української енергосистеми до ENTSO-E показник експорту електроенергії за місяць є рекордним.

Найбільші частки у структурі експорту зайняли Угорщина (38%) та Молдова (29%), повідомляє ExPro.

За попередніми даними, у серпні Україна експортувала до Угорщини понад 170 тис. МВт*год. В той час як імпорт за цим напрямом за відповідний період склав 110 тис. МВт*год.

Загалом, за червень-серпень експорт електроенергії до Угорщини склав понад 380 тис. МВт*год, що на 27% більше за обсяги імпорту за цей період.

Згідно з дослідженням, імпорт електроенергії до України у серпні, у порівнянні з липнем, зріс лише на 2,5% - до 264 тис. МВт*год. Поставки зросли за усіма напрямами, окрім Польщі та Словаччини. Частка Угорщини в структурі імпорту і надалі найбільша - 41%.

У порівнянні з серпнем минулого року імпорт скоротився на 44%.

Нагадаємо:

У червні 2025 р. Україна збільшила експорт електроенергії в 2,5 рази, у порівнянні з попереднім місяцем – до понад 237 тис. МВт-год.

У липні Україна збільшила експорт електроенергії на 16% у порівнянні з червнем – до 282,2 тис. МВт-год.