Україна за 10 днів серпня сім разів лідирувала за ціною електроенергії в ЄС

Україна у період з 1 по 10 серпня сім разів (2-4, 6 і 8-10 серпня) посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на ринку електричної енергії "на добу наперед" (РДН), якщо порівняти з 26 країнами Європи.

Про це свідчать дані ENTSOE, передає "Інтерфакс-Україна".

За цим показником тричі також за останні 10 днів лідирувала Італія (1, 5 і 7 серпня).

Станом на 10 серпня, зокрема, найвищий у Європі ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України становив 5 337, 84 грн/МВт*год. Найнижчий було зафіксовано у Швеції – 338,04 грн/МВт*год.

Натомість станом на 1 серпня найвищий у Європі ціновий індекс BASE, зафіксований в Італії, становив 5 549,93 грн/МВт*год, а найнижчий, у Фінляндії, – 869,21 грн/МВт*год.

Водночас за даними ENTSOE, за останні 15 днів – з 27 липня по 10 серпня, – Україна 11 разів лідирувала у Європі за ціною е/е на РДН, зокрема 27-30 липня.

Як вважає ексміністерка енергетики Ольга Буславець, ключовими причинами зростання ціни виробленої в Україні кіловат-години з початку року до найвищих у Європі значень є монопольне становище на ринку НАЕК "Енергоатом", який виробляє понад половину е/е в Україні, а також її обмежений імпорт.

Нагадаємо:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила в 1,6 раза граничні ціни на ринку електроенергії (так звані прайс-кепи) з 17:00 до 23:00.