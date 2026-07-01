ДБР арештувало будівлю сина ексочільниці Хмельницького МСЕК

Державне бюро розслідувань (ДБР) арештувало майно сина ексочільниці ліквідованої медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) на Хмельниччині. Він здійснював незаконне будівництво.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Незаконне будівництво відбувалось на території природно-заповідного фонду у центральному парку Хмельницького.

Йдеться про об'єкт, який у 2020 році придбав Олександр Крупа, син тодішньої керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у багатомільйонній корупційній схемі.

Будівля колишнього диско-клубу площею понад 1,3 тис. кв. м розташована на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення імені Михайла Чекмана.

Після її придбання нові власники отримали в користування земельну ділянку, однак мали право лише на реконструкцію існуючої будівлі без зміни її цільового призначення.

Однак замість реконструкції на ділянці фактично розпочали будівництво готельно-ресторанного комплексу. Крім того, частина забудови вийшла за межі відведеної земельної ділянки та розмістилася на території міського парку. Самовільно зайняту територію огородили парканом.

За клопотанням ДБР на об'єкт накладено арешт, щоб унеможливити його відчуження та забезпечити збереження речового доказу. Будівельні роботи зупинено.

Нагадаємо:

4 жовтня 2024 року правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні.

7 жовтня 2024 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало перші активи п'ятьох фігурантів, задіяних у кримінальні схеми у МСЕК.

Зокрема, йдеться про 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси), 140 земельних ділянок, 30 автівок, у тому числі преміального класу, корпоративні права на загальну суму понад 20 млн грн, мільйони гривень на рахунках в банках, зброю.

У листопаді hromadske у своєму розслідуванні розповіло, що в селі Волиця Хмельницької області в родини колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи є 10 земельних ділянок і 9 будинків. Більшу частину цього майна придбали у 2021−2022 роках.

Вищий антикорупційний суд випустив Крупу з-під варти і застосував до неї запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 млн грн,