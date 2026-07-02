Детективи БЕБ викрили "дорожні оборудки" на Буковині

На Буковині співробітники БЕБ викрили привласнення понад 6,5 млн гривень на утриманні доріг.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

"Директор підрядного підприємства та провідний інженер державної установи привласнили мільйони гривень з бюджету під час експлуатаційного утримання автомобільних доріг на Буковині", – говориться у повідомленні.

За даними слідства, у 2025 році між державною установою та підрядною організацією були укладені договори на експлуатаційне утримання доріг у Чернівецькому та Вижницькому районах загальною вартістю понад 544 млн грн.

Встановлено, що у 2026 році директор підприємства вносив до актів виконаних робіт завищену вартість протиожеледної суміші. У свою чергу провідний інженер, до службових обов'язків якого входила перевірка кошторисної документації, погоджував ці документи.

За висновками експертиз, унаслідок завищення вартості протиожеледної суміші державній установі завдано понад 6,5 млн грн збитків.

Наразі детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області повідомили обом фігурантам про підозру. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо:

Детективи БЕБ повідомили про підозру посадовцю комунального підприємства Києва: через його маніпуляції з тендерною документацією за обладнання для аварійних робіт переплатили сім мільйонів гривень.

Раніше детективи БЕБ вручили підозру посадовцю, який підписав договір на будівництво модульних укриттів для працівників двох теплоелектроцентралей, які виявилися непридатними для використання.

Правоохоронці викрили організовану групу, яка заволоділа 47 млн грн під час закупівлі укриттів для закладів освіти та військових об'єктів на Дніпропетровщині та Чернігівщині, розкрадання ще на 34 млн грн виявили у Чернівецькій та Полтавській областях.