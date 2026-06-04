У "Сенс Банку" заявили, що не знайшли порушень від фігурантів "плівок Міндіча"

У наглядовій раді "Сенс Банку" відповіли на "плівки Міндіча"

Внутрішній аудит наглядової ради "Сенс Банку" нібито не встановив фактів надання преференцій, застосування нестандартних умов обслуговування чи порушення внутрішніх процедур банку.

Про це повідомляється на сайті "Сенс Банку".

Аудит проводили стосовно складу наглядової ради, призначеного 18 червня 2025 року. Це Пьотр Новак, Єжи Шугаєв, Ева де Фальк, Олександр Щур, Микола Гладишенко та Олег Містюк.

Зараз членами ради залишаються чотири з шести призначених тоді членів – Гладишенко, Новак, Щур та Містюк.

Перевірка охопила всі операції зазначених осіб за період з 23 липня 2023 року – дати переходу банку у державну власність.

Наглядова рада заявляє, що внутрішній аудит підтвердив, що умови надання фінансових послуг відповідали ринковим, а процеси обслуговування та договірні відносини здійснювалися відповідно до вимог законодавства.

Також зазначається, що банк не здійснював і не здійснює кредитування чи інших форм фінансування ТОВ "Файєр Поінт" та ТОВ "Карпатнафтохім".

Також результати внутрішнього аудиту були передані Нацбанку.

Крім того, наглядова рада банку ініціювала незалежну зовнішню перевірку із залученням міжнародної аудиторської компанії з "Великої четвірки".

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Нагадаємо:

Склад наглядової ради державного "Сенс Банку", призначений 18 червня 2025 року, за понад місяць до цього обговорювали фігуранти справи "Мідас".

У телефонній розмові від 9 травня 2025 року Василь Веселий озвучив список бажаних членів наглядової ради банку: Пьотр Новак, Єжи Шугаєв, Ева де Фальк, Олександр Щур, Микола Гладишенко та Олег Містюк.

Через 40 днів, 18 червня, Кабінет міністрів призначив саме цих осіб у наглядову раду "Сенс Банку".

Голова наглядової ради державного "Сенс банку" Микола Гладищенко тимчасово відсторонився від виконання своїх повноважень на 2 місяці (до початку липня) після оприлюднення записів розмов фігурантів справи "Мідас".