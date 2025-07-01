Євросоюз отримав сотні тисяч тонн російського дизелю як реекспорт

У березні-квітні 2025 року до іспанських портів надійшло 123 тисячі тонн дизельного палива з Марокко.

Про це з посиланням на видання EL Pais повідомляє ТСН.

"У березні-квітні 2025 року до іспанських портів надійшло 123 тисячі тонн дизельного палива з Марокко, згідно з офіційними даними CORES — Корпорації зі стратегічних резервів нафтопродуктів, що підпорядковується Міністерству екологічного переходу", – повідомляє ТСН.

"Це більш ніж утричі перевищує обсяги, імпортовані з Марокко за весь період 2020–2024 років. До цього часу з Марокко взагалі не експортували дизельне паливо до Іспанії", – йдеться у повідомленні.

Експерти вважають, що Марокко купує російський дизель для реекспорту з власною сертифікацією. Країна не встановила жодних санкцій щодо російського дизелю і продовжує купувати паливо у Росії.

Платформа моніторингу суден Vortexa зафіксувала, що лише 2025 року в порти Марокко прибуло понад 1 мільйон тонн російського дизельного палива — це 25% всього марокканського імпорту. 2024 року цей показник становив 9% від загального обсягу, а 2023-го — 1,62 мільйона тонн.

Експерти вказують, що Марокко не має діючих нафтопереробних заводів від 2016 року, тому закупівля дизелю з подальшим реекспортом виглядає економічно нелогічною, якщо тільки це пальне не має конкурентної ціни. Тому такий сценарій може свідчити про те, що російське дизпаливо змішується, зберігається і вивозиться з сертифікацією країни-посередника, не залишаючи слідів походження.

Іспанське видання зазначає, що компетентні органи Іспанії проводять розслідування у зв’язку з можливим нелегальним постачанням російського дизелю на європейський ринок. Після прибуття перших партій дизелю з порту Танжер розслідування ініціювало Міністерство екологічного переходу. Водночас, експерти кажуть, що через схожу в'язкість дизельного палива в усьому світі дуже важко визначити його походження.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що експорт нафтопродуктів з Росії в червні впав до найнижчого рівня за вісім місяців. За даними аналітичної компанії Vortexa Ltd., морські поставки нафтопродуктів з Росії у перші двадцять днів червня становили два мільйони барелів на день.

Також повідомлялося, що доходи РФ від експорту нафти і нафтопродуктів у травні 2025 року знизилися через падіння цін.

Раніше повідомлялося, що Росія робить ще одну спробу розширити експорт скрапленого природного газу (СПГ) після того, як санкції США зупинили ці зусилля минулого року.

За даними Bloomberg та супутниковими знімками, судно для перевезення СПГ вперше з жовтня пришвартувалося до експортного терміналу Arctic LNG 2, він простояв без діла кілька місяців, оскільки не вдалося знайти покупців, готових порушити західні обмеження.

Тим часом на польському ринку автогазу залишається гострою проблема імпорту дешевого російського бутану, який продовжує впливати на ціни й конкурентні умови. Польська асоціація скрапленого газу пропонує розширити ембарго на російський бутан на рівні всього Євросоюзу або запровадити спеціальні мита на імпорт бутану для енергетичних потреб.