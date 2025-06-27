Експорт нафтопродуктів з Росії впав до мінімуму за вісім місяців

Експорт нафтопродуктів з Росії в червні впав до найнижчого рівня за вісім місяців.

Про це пише Bloomberg.

За даними аналітичної компанії Vortexa Ltd., морські поставки нафтопродуктів з Росії у перші двадцять днів червня становили два мільйони барелів на день.

Це мінімальний місячний показник з жовтня і зниження на 8% порівняно з травнем та аналогічним періодом минулого року. Найбільше падіння, понад 15%, зафіксовано в балтійських портах, що пов'язують із триваючими зупинками нафтопереробних заводів.

Темпи переробки нафти цього місяця зросли через завершення сезонного технічного обслуговування НПЗ. Проте обсяги, доступні для експорту, залишаються обмеженими через урядові ініціативи зі збільшення запасів для внутрішнього споживання в сільському господарстві та під час літнього туристичного сезону.

Водночас експорт дизельного палива та газойлю зріс на 1% порівняно з травнем, до близько одного мільйона барелів на день, переважно завдяки додатковим відвантаженням з Новоросійська до Туреччини.

Обсяги експорту сирої нафти впали на 15% до триста двадцяти двох тисяч барелів на день, що стало найнижчим показником цього року. Зниження пояснюють перебоями через технічне обслуговування в ключовому тихоокеанському порту та скороченням відвантажень з Балтійського моря.

Мазут став головним фактором зменшення експорту нафтопродуктів – його відвантаження скоротилися на 16% до п'ятисот тридцяти семи тисяч барелів на день, хоча поставки до Африки, зокрема до Єгипту, суттєво зросли.

Поставки сировини для нафтопереробки, такої як вакуумний газойль, збільшилися на 84% до ста тридцяти двох тисяч барелів на день – найвищого рівня з листопада. Водночас експорт бензину та компонентів для купажування залишився на рівні менше двохсот барелів на день, а авіаційне паливо впало до дев'ятимісячного мінімуму в п'ятнадцять тисяч барелів на день, що свідчить про акцент на внутрішніх постачаннях.

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