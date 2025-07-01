Евросоюз получил сотни тысяч тонн российского дизеля в качестве реэкспорта

В марте-апреле 2025 года в испанские порты поступило 123 тысячи тонн дизельного топлива из Марокко.

Об этом со ссылкой на издание EL Pais сообщает ТСН.

"В марте-апреле 2025 года в испанские порты поступило 123 тысячи тонн дизельного топлива из Марокко, согласно официальным данным CORES - Корпорации по стратегическим резервам нефтепродуктов, которая подчиняется Министерству экологического перехода", - сообщает ТСН.

"Это более чем втрое превышает объемы, импортируемые из Марокко за весь период 2020-2024 годов. К этому времени из Марокко вообще не экспортировали дизельное топливо в Испанию", - говорится в сообщении.

Эксперты считают, что Марокко покупает российский дизель для реэкспорта с собственной сертификацией. Страна не установила никаких санкций в отношении российского дизеля и продолжает покупать топливо в России.

Платформа мониторинга судов Vortexa зафиксировала, что только в 2025 году в порты Марокко прибыло более 1 миллиона тонн российского дизельного топлива - это 25% всего марокканского импорта. В 2024 году этот показатель составил 9% от общего объема, а в 2023-м - 1,62 миллиона тонн.

Эксперты указывают, что Марокко не имеет действующих нефтеперерабатывающих заводов с 2016 года, поэтому закупка дизеля с последующим реэкспортом выглядит экономически нелогичной, если только это топливо не имеет конкурентной цены. Поэтому такой сценарий может свидетельствовать о том, что российское дизтопливо смешивается, хранится и вывозится с сертификацией страны-посредника, не оставляя следов происхождения.

Испанское издание отмечает, что компетентные органы Испании проводят расследование в связи с возможными нелегальными поставками российского дизеля на европейский рынок. После прибытия первых партий дизеля из порта Танжер расследование инициировало Министерство экологического перехода. В то же время, эксперты говорят, что из-за похожей вязкости дизельного топлива во всем мире очень трудно определить его происхождение.

Напомним:

Ранее сообщалось, что экспорт нефтепродуктов из России в июне упал до самого низкого уровня за восемь месяцев. По данным аналитической компании Vortexa Ltd., морские поставки нефтепродуктов из России в первые двадцать дней июня составляли два миллиона баррелей в день.

Также сообщалось, что доходы РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов в мае 2025 года снизились из-за падения цен.

Ранее сообщалось, что Россия предпринимает еще одну попытку расширить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) после того, как санкции США остановили эти усилия в прошлом году.

По данным Bloomberg и спутниковым снимкам, судно для перевозки СПГ впервые с октября пришвартовалось к экспортному терминалу Arctic LNG 2, он простоял без дела несколько месяцев, поскольку не удалось найти покупателей, готовых нарушить западные ограничения.

Тем временем на польском рынке автогаза остается острой проблема импорта дешевого российского бутана, который продолжает влиять на цены и конкурентные условия. Польская ассоциация сжиженного газа предлагает расширить эмбарго на российский бутан на уровне всего Евросоюза или ввести специальные пошлины на импорт бутана для энергетических нужд.