Російський тіньовий флот готує нову спробу налагодити експорт СПГ – Bloomberg

Росія робить ще одну спробу розширити експорт скрапленого природного газу (СПГ) після того, як санкції США зупинили ці зусилля минулого року.

Про це йдеться у матеріалі Bloomerg.

За даними Bloomberg та супутниковими знімками, судно для перевезення СПГ вперше з жовтня пришвартувалося до експортного терміналу Arctic LNG 2, він простояв без діла кілька місяців, оскільки не вдалося знайти покупців, готових порушити західні обмеження.

Щонайменше 13 суден, включаючи ті, що можуть плавати в крижаних водах, були мобілізовані для потенційного обслуговування Arctic LNG 2, причому деякі з них кілька разів змінювали керуючі компанії, щоб замаскувати справжніх власників.

Згідно з даними відстеження суден Bloomberg, до них належать:

Чотири судна льодового класу, які можуть плавати в замерзлих водах навколо Arctic LNG 2. Три з них наразі простоюють у Баренцовому морі, а ще один танкер наразі пришвартований до Arctic LNG 2;

Три традиційні судна для перевезення СПГ знаходяться в Баренцовому морі;

Два судна ремонтуються в Китаї;

Один, за інформацією видання, вже в дорозі до Arctic LNG 2;

Одне судно знаходиться поблизу плавучого сховища на Далекому Сході Росії;

Два судна простоюють у Фінському затоці. Вони обслуговували інший російський об'єкт під назвою Портовая, який у січні потрапив під санкції США.

"Росія має в своєму розпорядженні більше суден, ніж влітку/восени 2024 року. Якщо вона зможе знайти покупців, цього невеликого флоту має вистачити для перевезення вантажів", — зазначив засновник Arctic Institute, аналітичного центру з Вашингтона Мальте Гумперт.

З серпня по жовтень 2024 року з Arctic LNG 2 було експортовано вісім партій вантажу, але вони так і не пришвартувалися на іноземних берегах. Натомість газ був вивантажений у два російські сховища в Баренцовому морі та на Далекому Сході.

У жовтні великомасштабне виробництво було зупинено через накопичення льоду навколо об'єкта, що ускладнило транспортування традиційними суднами.

Зараз ринок буде уважно стежити за тим, чи знайде Arctic LNG 2 охочих покупців. Збільшення експорту буде вигідним для споживачів, оскільки це чинитиме тиск на світові ціни на газ.

Адміністрація Байдена минулого року ретельно застосовувала санкції до суден і компаній, пов'язаних з експортом палива з Arctic LNG 2. Неясно, чи буде адміністрація Трампа такою ж суворою, чи уряд накладе обмеження на порти, які приймають паливо.

За словами трейдерів, обізнаних у цій справі, представники спільного підприємства Arctic LNG 2 ніколи не припиняли спроб продати паливо, відвідуючи потенційних покупців в Індії та Китаї протягом останнього року. Однак не зрозуміло, чи вдалося їм забезпечити будь-які продажі.