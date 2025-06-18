Ціни на нафту відреагували на можливе втручання США у війну проти Ірану

Ціни на нафту торгуються поблизу п’ятимісячного максимуму через побоювання, що ескалація напруженості на Близькому Сході може призвести до прямішого залучення США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ціна нафти марки West Texas Intermediate у торгах в Азії зростала до 1,1% після того, як у вівторок встановила найвищий рівень майже за п’ять місяців.

Станом на 9:00 за київським часом нафта WTI коштувала 73,26 долара за барель, тоді коли нафта марки Brent - 76,52 долара за барель.

Це сталося після того, як Дональд Трамп зажадав безумовної капітуляції Ірану й пригрозив можливим ударом по лідеру країни.

Нафта продовжила зростання — за тиждень її ціна зросла приблизно на 10%. Це сталося після того, як стало відомо, що Трамп зустрівся з командою з нацбезпеки у Вашингтоні для обговорення конфлікту на Близькому Сході.

Це підживило спекуляції про те, що США можуть приєднатися до атаки Ізраїлю на Іран. Американська зброя розглядається як ключова для завдання більш нищівного удару по іранській ядерній програмі, ніж те, що Ізраїль може зробити самостійно.

Індекс MSCI Asia Pacific знизився на 0,1% — зростання в Японії та Південній Кореї було нівельоване падінням у Гонконгу та Китаї. Ф’ючерси на американські акції дещо зросли.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп закликав Іран до "беззастережної капітуляції" та виступив із погрозами на адресу верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї на тлі зростання напруги між Тегераном та Ізраїлем.