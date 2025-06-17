Австрія пропонує ЄС залишити відкритою опцію відновлення імпорту російського газу

Європейський Союз повинен залишити можливість відновлення імпорту російського газу у разі досягнення мирної угоди для завершення війни в Україні, заявило міністерство енергетики Австрії.

Про це повідомляє газета Financial Times.

"Брюссель має зберегти опцію перегляду ситуації після завершення війни", — повідомило міністерство енергетики Австрії в коментарі газеті.

Ця заява підтвердила повідомлення про те, що державна секретарка з питань енергетики Елізабет Цегетнер закликала колег з ЄС на зустрічі в Люксембурзі у понеділок врахувати можливість відновлення імпорту російського газу. Про це розповіли дипломати, знайомі з перебігом переговорів.

Це перший випадок з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, коли країна ЄС, окрім Угорщини чи Словаччини, публічно говорить про можливе повернення до закупівлі російського газу після завершення війни.

Водночас Єврокомісія вже у вівторок планує запропонувати заборонити нові газові контракти з Росією та розірвати чинні протягом наступних двох років — незалежно від результатів мирних переговорів.

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен заявив у понеділок, що навіть у разі укладення мирної угоди відновлювати імпорт російського газу не можна.

"Це було б дуже нерозумне рішення, яке просто знову наповнило б воєнну скарбницю Путіна. Це означало б повторення помилок минулого", — сказав він.

На відміну від вугілля, імпорт якого ЄС заборонив у 2022 році, та обмеження цін на нафту з боку G7, газ не підпадає під офіційні санкції ЄС.

Проте більшість країн, зокрема Німеччина, фактично припинили закупівлю російського газу — попри серйозні економічні наслідки. Водночас імпорт російського зрідженого газу (LNG) зріс і досяг рекорду — 16,5 млн тонн у 2023 році.

Європейські чиновники раніше обговорювали, чи варто включати повернення до російського газу в можливу мирну угоду з РФ. Єврокомісія ж наполягає на категоричній відмові від такого сценарію.

Також Брюссель пропонує повністю заборонити використання газопроводів Nord Stream, що з’єднують Німеччину з Росією — цей крок підтримує канцлер ФРН Фрідріх Мерц, як спосіб запобігти спробам повернення до дешевих поставок із Росії.

Австрія традиційно мала високу залежність від російського газу — до початку війни близько 80% імпорту припадало на РФ. Це забезпечувалося довгостроковими контрактами між "Газпромом" та австрійською компанією OMV, 31,5% якої належить уряду. У грудні минулого року OMV офіційно розірвала відносини з "Газпромом" після тривалої контрактної суперечки.

Хоча Відень і розширив постачання газу з інших європейських країн, зокрема Німеччини, Австрію часто критикують за повільне зменшення залежності від Росії. Водночас країна дотримується нейтралітету в політиці, але підтримує санкції проти РФ.

Сусіди Австрії — Угорщина та Словаччина, які зберігають енергозалежність від РФ і мають проросійські уряди, відкрито виступають проти плану Єврокомісії припинити імпорт усіх російських енергоносіїв до 2027 року.

Нагадаємо:

Європейський Союз розробив механізм заборони нових контрактів на російський газ, щоб обійти вето Угорщини та Словаччини.