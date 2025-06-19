ЄС спробує "вичавити більше" з російських активів

Європейський Союз збирається витягти сотні мільярдів додаткових євро із заморожених російських активів, перемістивши їх в більш ризикований інвестиційний фонд.

Про це з посиланням на європейських чиновників пише Politico.

"Європейський Союз прагне отримати додаткові мільярди євро із заморожених російських активів, перевівши їх у більш ризиковані інвестиції – за допомогою плану, який дозволить збільшити допомогу Україні і уникнути звинувачень у крадіжці грошей Москви", – говориться у статті.

Керівництво ЄС розглядає можливість перевести майже 200 мільярдів євро заморожених російських держактивів, що зберігаються в Бельгії, в новий, більш ризикований інвестиційний фонд, який виплачуватиме вищі відсотки, повідомили Politico чотири чиновники, обізнані з перебігом процесу.

Активи були заморожені у 2022 році у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Проте повна конфіскація може призвести до юридичних і фінансових наслідків. ЄС сподівається, що, витративши лише відсотки і залишивши основний капітал недоторканим, він зможе уникнути звинувачень у порушенні міжнародного права.

"Члени групи промислово розвинених країн G7 минулого року погодилися надати Україні 45 мільярдів євро, отриманих від інвестування іммобілізованих суверенних активів. Однак частка ЄС у розмірі 18 мільярдів євро в кредиті G7 буде повністю виплачена до кінця року, що ставить питання про те, як Україна буде продовжувати задовольняти свої потреби у фінансуванні у 2026 році", – зазначено у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Європейська компанія Euroclear передасть €3 млрд заморожених російських коштів західним інвесторам, які працювали у РФ і кошти яких минулого року Москва конфіскувала.

Компанія Euroclear планує вилучити та перерозподілити ці російські кошти, заморожені у бельгійській фірмі. Це — частина з €10 млрд, які належать російським компаніям і фізичним особам, що потрапили під санкції Брюсселя.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що через запроваджені проти РФ санкції велика кількість російських компаній втратила ключові активи за кордоном. Серед найгучніших випадків – позбавлення контролю над енергетичними проєктами, банківських ліцензій, а також вимушений вихід із великих інфраструктурних і оборонних контрактів.

Також раніше повідомлялося, що спецпредставник Російської Федерації з економічного співробітництва з іноземними державами Кирило Дмитрієв намагається вивести з-під удару заморожені російські активи на 280 мільярдів доларів.