РФ намагається вивести з-під удару колосальну суму

Спецпредставник Російської Федерації з економічного співробітництва з іноземними державами Кирило Дмитрієв намагається вивести з-під удару заморожені російські активи.

Про це розповів голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, передає Укрінформ.

"Якщо взяти, наприклад, спецпредставника Росії з економічного співробітництва з іноземними державами Кирила Дмитрієва, то він лобіює питання глобальної комерції. Основна задача Дмитрієва – вивести з-під удару російські заморожені активи. Це колосальна для них сума - 280 млрд доларів", - сказав він.

"Дмитрієв намагається показати США, що не зосереджуймось на питаннях війни-миру, гляньмо ширше. У нас є Арктика, у нас є нафта, газ, у нас Сибір з ресурсами. Вам треба рідкісноземельні метали? Давайте подивимося. І тут виходить, що питання України розмивають, ставлять його на другий план", - додав Іващенко.

Він зауважив, що в цьому контексті "наше завдання - зробити таким чином, щоб на порядку денному було саме українське питання".

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