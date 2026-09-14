"Сухій Балці" не відшкодували ПДВ через "санкційний слід"

Держава не відшкодувала ПрАТ "Суха Балка" 358 мільйонів гривень податку на додану вартість: у компанії вважають, що через те, що у переліку акціонерів нібито був підсанкційний бізнесмен.

Про це йдеться у заяві ПрАТ "Суха Балка".

"ПрАТ "Суха Балка" опинилося перед критичним ризиком для стабільної роботи підприємства через тривалу невизначеність державних органів щодо виплати вже підтвердженого бюджетного відшкодування ПДВ. Загальна сума вже становить майже 358 млн гривень", – говориться у повідомленні.

У компанії зазначають, що право на бюджетне відшкодування цієї суми підтверджене Державною податковою службою України, яка перевірила та узгодила до бюджетного відшкодування станом на вересень 2026 року 357,9 млн грн ПДВ.

Підставою для блокування стала колишня присутність у переліку акціонерів "особи, прізвище, ім'я та по батькові якої збіглися з даними особи із санкційного переліку", зазначає ПрАТ "Суха Балка.

"Ідеться про 200 акцій номінальною вартістю 10 грн — близько 0,000023 % статутного капіталу, що ніколи не давало жодного контролю над підприємством. Тотожність цих осіб у судових справах належно не доведена", – зауважують у компанії.

Ще 7 листопада 2025 року в межах процедури сквіз-ауту акції всіх міноритаріїв було викуплено — спірного акціонера у структурі власності підприємства більше немає, запевняють у компанії.

16 січня 2026 року Державна податкова служба України повідомила Державну казначейську службу України про відсутність підстав для застосування обмежень до підприємства.

У свою чергу, Державна казначейська служба підтвердила, що узгоджені суми доступні для перерахування, і тричі — 20 січня, 1 та 16 квітня 2026 року — письмово зверталася до Міністерства фінансів за роз'ясненням, чому не дозволено перерахування ПДВ ПрАТ "Суха Балка", але відповіді так і не надійшло.

У товаристві стверджують, що упродовж багатьох місяців декілька разів письмово зверталися до Мінфіну і Державної казначейської служби, надали документи про структуру власності тощо.

"На ПрАТ "Суха Балка" працюють понад дві тисячі людей. 426 наших колег захищають Україну у складі Збройних Сил України; десятки загинули. Рудник є одним із містоутворювальних підприємств м. Кривий Ріг та всього регіону", – говориться у повідомленні.

За 2025 рік ПрАТ "Суха Балка" сплатило майже 359 млн грн, а за 8 місяців 2026 року вже перерахувало 262 млн грн податків та зборів до бюджетів усіх рівнів.

"Блокування відшкодування ПДВ створює реальну загрозу своєчасній виплаті заробітної плати, розрахункам за енергоресурси та безперервності виробництва. Фактично підприємство опинилося на межі зупинення виробничої діяльності", – говориться у повідомленні.

Товариство вимає від уряду та Мінфіну невідкладно забезпечити відшкодування ПДВ та усунути адміністративні перешкоди, які блокують виплату, а від казначейства – "перерахувати підтверджену суму без подальшого затягування".

Нагадаємо:

У травні 2025 року Нацполіція провела 49 обшуків у межах розслідування масштабної схеми легалізації коштів "Укртатнафти". Під час обшуків в офісах групи DCH у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі правоохоронці вилучили фінансову документацію, комп'ютерну техніку тощо. У групі DCH заявили, що Олександр Ярославський "ніколи не мав впливу на прийняття рішень у ПАТ "Укртатнафта", не отримував жодних дивідендів".

Зауважимо також, що раніше про можливе скорочення діяльності через припинення відшкодування ПДВ заявляла гірничорудна компанія Ferrexpo.