В ЄС хочуть пом'якшити екологічні вимоги для автовиробників

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що блок надасть автовиробникам трирічне вікно для досягнення цілей щодо викидів вуглекислого газу, які були спочатку встановлені на цей рік.

Про це пише Bloomberg.

За її словами, цільова поправка, яка надасть автомобільному сектору гнучкість відповідно до правил викидів 2025 року, буде запропонована пізніше цього місяця. По суті, зміни означатимуть, що автовиробники можуть не досягти мети в цьому році, якщо вони перевершать її в наступних двох.

Акції європейських автовиробників, включаючи Volkswagen AG, Mercedes-Benz Group AG і Renault SA, підскочили після заяв фон дер Ляєн, в результаті чого індекс Stoxx 600 Automobiles & Parts Index виріс майже на 3% в ході внутрішньоденних торгів.

Європейські автовиробники наполягали на зміні мети 2025 року після того, як минулого року відбувся спад продажів електромобілів, що ускладнило досягнення мети і могло спричинити мільярди євро штрафів.

Нагадаємо:

Європейська комісія запропонує звільнити від сплати "переважну більшість" компаній, які підпадають під дію вуглецевого збору ЄС.

За оцінками Volkswagen AG, цього року компанія зазнає збитків у розмірі 1,5 мільярда євро (1,6 мільярда доларів) через посилення стандартів Європейського Союзу щодо викидів автомобілів, яким виробник намагатиметься відповідати.