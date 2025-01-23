Volkswagen оцінює витрати на викиди в 1,5 мільярда євро через правила ЄС

За оцінками Volkswagen AG, цього року компанія зазнає збитків у розмірі 1,5 мільярда євро (1,6 мільярда доларів) через посилення стандартів Європейського Союзу щодо викидів автомобілів, яким виробник намагатиметься відповідати.

Про це пише Bloomberg.

Очікувані витрати включають потенційні штрафи за перевищення встановлених ЄС більш жорстких норм викидів. Компанія також очікує, що прибутки скоротяться через необхідність продавати більше електромобілів коштом більш прибуткових моделей з двигунами внутрішнього згоряння.

Деякі виробники і законодавці закликали ЄС переглянути стандарти викидів, оскільки автомобільна промисловість бореться з невтішним попитом на електромобілі і напливом китайських конкурентів.

Правила вигідні американському автовиробнику Tesla Inc., який отримає компенсацію за об'єднання парку електромобілів, які він продає цього року, з такими виробниками, як Toyota Motor Corp, Stellantis NV і Ford Motor Co.

Читай також: Made in Germany більше не працює: чому Volkswagen змушений закривати заводи

Нагадаємо:

Продажі Volkswagen у 2024 році впали на 2,3% до трохи більш як 9 мільйонів автомобілів, оскільки він намагається скоротити витрати вдома і вести цінову війну в Китаї, своєму найбільшому ринку.

Китайські чиновники та автомобільні компанії виявляють інтерес до німецьких заводів Volkswagen, які планують закрити.