ЄС звільнить більшість компаній від збору на викиди вуглецю – Reuters

Європейська комісія запропонує звільнити від сплати "переважну більшість" компаній, які підпадають під дію вуглецевого збору ЄС.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що на ці компанії припадає лише 1% викидів у рамках цієї схеми, йдеться у проєкті пропозиції Комісії.

Цей крок, який Комісія має запропонувати цього тижня в рамках пакету заходів зі скорочення бюрократичної тяганини для бізнесу, різко скоротить 200 000 імпортерів, на яких зараз поширюється перший у світі прикордонний вуглецевий збір Європейського Союзу.ґ

Нагадаємо:

За оцінками Volkswagen AG, цього року компанія зазнає збитків у розмірі 1,5 мільярда євро (1,6 мільярда доларів) через посилення стандартів Європейського Союзу щодо викидів автомобілів, яким виробник намагатиметься відповідати.