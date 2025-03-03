В ЕС хотят смягчить экологические требования для автопроизводителей: акции растут

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок предоставит автопроизводителям трехлетнее окно для достижения целей по выбросам углекислого газа, которые были изначально установлены на этот год.

Об этом пишет Bloomberg.

По ее словам, целевая поправка, которая предоставит автомобильному сектору гибкость в соответствии с правилами выбросов 2025 года, будет предложена позже в этом месяце. По сути, изменения будут означать, что автопроизводители могут не достичь цели в этом году, если они превзойдут ее в следующих двух.

Акции европейских автопроизводителей, включая Volkswagen AG, Mercedes-Benz Group AG и Renault SA, подскочили после заявлений фон дер Ляйен, в результате чего индекс Stoxx 600 Automobiles & Parts Index вырос почти на 3% в ходе внутридневных торгов.

Европейские автопроизводители настаивали на изменении цели 2025 года после того, как в прошлом году произошел спад продаж электромобилей, что затруднило достижение цели и могло повлечь миллиарды евро штрафов.

Напомним:

Европейская комиссия предложит освободить от уплаты "подавляющее большинство" компаний, которые подпадают под действие углеродного сбора ЕС.

По оценкам Volkswagen AG, в этом году компания понесет убытки в размере 1,5 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов) из-за ужесточения стандартов Европейского Союза по выбросам автомобилей, которым производитель будет пытаться соответствовать.