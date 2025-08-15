"єОселя" стане доступнішою: кому держава компенсує частину внесків

За програмою "єОселя" держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для переселенців та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат за кредитом у перший рік.

Про це йдеться в постанові Кабміну, передає Міністерство економіки України.

"Економічна правда" розповідає детальніше, хто може отримати компенсацію в рамках "єОселі" та що для цього потрібно?

За що можна отримати компенсацію?

Насамперед, держава зможе компенсувати 70% першого внеску за іпотекою (але не більше 30% від вартості житла). Наприклад, якщо квартира коштує 1,5 млн грн, то мінімальний перший внесок (20%) становить 300 тис. грн. З цією суми держава покриє 210 тис. грн.

Крім цього можна отримати компенсацію 70% виплат за кредитом за перший рік. Наприклад, якщо щомісяця треба платити по 10 тис. грн, держава зможе компенсувати по 7 тис. грн.

Також відшкодувати можна і супутні витрати: комісії, збори (крім державного мита), страхові платежі тощо. На це держава може виділити до 40 тис. грн.

Які умови для отримання компенсації?

Отримати компенсацію в рамках програми "єОселя" зможуть внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які мешкають на прифронтових територіях.

Щоб отримати компенсацію, житло має відповідати декільком умовах. Перша – максимальна вартість житла не може перевищувати 2 млн грн. Тобто, якщо враховувати максимальні вартість і розмір першого внеску, то держава зможе компенсувати до 420 тис. грн.

Друга умова – вік житла. Для ВПО оселя у Києві та обласних центрах має бути не старше 10 років, а в інших населених пунктах – до 20 років.

Для жителів прифронтових територій житло можна обрати віком до 10 років на прифронтових територіях, в інших регіонах – до 3 років.

Важливо: отримуючи допомогу на погашення кредиту, людина не може користуватись іншими програмами для ВПО, спрямованими на вирішення житлового питання (допомога на проживання, субсидія на оренду житла).

Як отримати компенсацію за "єОселю"?

Розширена програма почне діяти з 10 вересня 2025 року. Подати заявку на програму "єОселя" можна через застосунок "Дія". Далі потрібно дочекатися рішення від банка-партнера.

Українці, які хочуть отримати компенсацію, мають написати заяву у довільній формі та подати її до банку. Далі Пенсійний фонд перевіряє, чи підходить людина під умови.

Коли компенсацію призначили, гроші переказують на ескроу-рахунок отримувача. Гроші з цього рахунку можна отримати лише, якщо дотримуватися умов: сплатити 30% від першого внеску і вчасно щомісячно сплачувати за кредитом.

Додаткова допомога від місцевої влади

Кошти на компенсацію за "єОселею" виділятимуть з державного бюджету. Крім цього, можуть залучати кошти міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги та коштів місцевих бюджетів.

"Тобто громада, до якої перемістились ВПО, і яка зацікавлена у збереженні спеціалістів, може за бажанням дофінансувати ще частину кредиту, який має сплачувати людина", – пояснювали у Міністерстві соціальної політики.

У деяких громадах вже працюють подібні програми. Ознайомитися з ними можна на сайті "Укрфінжитло" або за цим посиланням.

У кожного регіону свої умови програм компенсації. Наприклад, у Сумській області компенсують 3% річних для ветеранів, а в Миколаївській області частково відшкодовують перший внесок військовим, яких звільнили з полону.

