Банки зменшили видачу іпотечних кредитів у січні: які регіони лідирують

Банки видали іпотечні кредити на 1,5 мільярда у січні

Банки України в січні видали 718 іпотечних кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн (у грудні 2025 - 952 іпотечних кредити на майже 2 млрд грн).

Про це повідомляє НБУ з посиланням на дані щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування

Більша частина коштів спрямована на нове будівництво: банки видали 416 кредитів на 861 млн грн, з них 178 на 330 млн грн – під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно.

Вторинний ринок: 302 кредити на суму 590 млн грн.

Середньозважена ефективна ставка становила 8,15% річних на первинному ринку та 8,97% на вторинному ринку.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у січні видано:

у Київській області (222 договори на загальну суму 460 млн грн, або 32% від загального обсягу);

у місті Києві (148 договорів на 336 млн грн);

у Львівській області (50 договорів на 115 млн грн);

в Івано-Франківській області (34 договори на 67 млн грн);

у Вінницькій області (29 договорів на 60 млн грн).

Під час опитування відповіді надали 38 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля. Житло кредитували 16 банків.

