Німеччина та Україна домовились про нову пільгову іпотеку для переселенців

Німеччина та Україна домовились про нову пільгову іпотеку для ВПО

Німеччина та Україна підписали угоду про реалізацію проєкту пільгового іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Договір передбачає нове фінансування програми пільгового іпотечного кредитування для ВПО на суму 33 млн євро.

Вже цього року близько 600 родин внутрішньо переміщених осіб зможуть придбати власне житло на пільгових умовах.

Умови програми:

▪️ кредит до 30 років

▪️ ставка 3% річних

▪️ відбір через відкритий реєстр і випадкове жеребкування

23 млн євро буде спрямовано безпосередньо на кредитування ВПО по всій Україні. Ще до 10 млн євро можуть бути використані для підтримки громад, які прийняли найбільшу кількість переселенців.

Програма працює за револьверною моделлю: повернуті позичальниками кошти не повертаються донору, а залишаються ресурсом для нових кредитів родинам ВПО.

Нагадаємо:

Загалом завдяки пільговому іпотечному кредитуванню вже понад 2 400 сімей внутрішньо переміщених осіб придбали власне житло.