В Україні з 29 січня запрацює субсидія на оренду житла для ВПО: що вона передбачає

В Україні з 29 січня внутрішньо переміщені особи зможуть подавати документи на призначення субсидії на оренду житла.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Субсидія буде враховувати як фінансову спроможність кожної родини оплачувати орендну плату за житло, так і різницю у вартості оренди в різних регіонах країни.

Скористатись субсидією зможуть ВПО, які:

виїхали з окупованих регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання;

хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього;

орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів.

Субсидія на оренду житла надаватиметься, якщо:

орендар і орендодавець не повʼязані родинними відносинами;

орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО;

орендодавець приміщення вже не отримує на нього компенсацію за програмою "Прихисток".

При цьому, родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.

Субсидію можна буде оформити у найближчому сервісному центрі ПФУ, центрі надання адміністративних послуг або через портал електронних послуг ПФУ чи мобільний додаток.

Для оформлення необхідно мати договір найму, заяву та (в разі потреби) копії документів, що підтверджують повноваження законного представника, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів або інші документи, які підтверджують якісь особливі обставини.