Адаптація "єОселі": міністр економіки розповів, скільки родин придбало житло за програмою

В Україні понад 24 тисячі українських родин придбали житло за програмою доступної іпотеки "єОселя", а загальний обсяг інвестицій у житло перевищив 42,8 млрд грн.

Про це повідомив міністр економіки довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час Першого форуму доступної іпотеки, передає Укрінформ.

"Завдяки цьому 15 тисяч дітей ростуть у власних домівках", - зазначив Соболєв.

За його словами, спочатку "єОселя" була орієнтована на військових, правоохоронців, медиків, педагогів і науковців, однак згодом її розширили на ширше коло громадян, які потребують житла.

Для пільгових категорій зберігаються найвигідніші умови кредитування - від 3% річних.

Соболев додав, що програма постійно адаптується до ринкових умов і нині має фокус на первинному ринку житла, адже держава зацікавлена у збільшенні обсягів нового будівництва.

На прифронтових територіях діють пом'якшені вимоги до віку житла - до 10 років.

Міністр нагадав, що з листопада 2024 року українці віком до 25 років можуть долучитися до програми з початковим внеском від 10% замість 20%, як було раніше, що має стимулювати їх залишатися в Україні.

Нагадаємо:

Державна програма пільгової іпотеки "єОселя" запрацювала у тестовому режимі в застосунку "Дія" у жовтні 2022 року. У серпні 2023 стартував новий етап програми, що розширив можливості та дозволив брати участь ветеранам, учасникам бойових дій, ВПО та іншим громадянам під 7%.

В Україні з 11 січня програма "єОселя" стала доступною для всіх військовослужбовців: почали видавати іпотеку під 3% для мобілізованих.