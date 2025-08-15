"еОселя" станет доступнее: кому государство компенсирует часть взносов

По программе "еОселя" государство компенсирует 70% первого взноса на ипотеку для переселенцев и жителей прифронтовых территорий, а также 70% выплат по кредиту в первый год.

Об этом говорится в постановлении Кабмина, передает Министерство экономики Украины.

"Экономическая правда" рассказывает подробнее, кто может получить компенсацию в рамках "еОсели" и что для этого нужно?

За что можно получить компенсацию?

Прежде всего, государство сможет компенсировать 70% первого взноса по ипотеке (но не более 30% от стоимости жилья). Например, если квартира стоит 1,5 млн грн, то минимальный первый взнос (20%) составляет 300 тыс. грн. Из этой суммы государство покроет 210 тыс. грн.

Кроме этого можно получить компенсацию 70% выплат по кредиту за первый год. Например, если ежемесячно надо платить по 10 тыс. грн, государство сможет компенсировать по 7 тыс. грн.

Также возместить можно и сопутствующие расходы: комиссии, сборы (кроме государственной пошлины), страховые платежи и тому подобное. На это государство может выделить до 40 тыс. грн.

Какие условия для получения компенсации?

Получить компенсацию в рамках программы "еОселя" смогут внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, проживающие на прифронтовых территориях.

Чтобы получить компенсацию, жилье должно соответствовать нескольким условиям. Первое - максимальная стоимость жилья не может превышать 2 млн грн. То есть, если учитывать максимальные стоимость и размер первого взноса, то государство сможет компенсировать до 420 тыс. грн.

Второе условие - возраст жилья. Для ВПЛ жилье в Киеве и областных центрах должно быть не старше 10 лет, а в других населенных пунктах - до 20 лет.

Для жителей прифронтовых территорий жилье можно выбрать в возрасте до 10 лет на прифронтовых территориях, в других регионах - до 3 лет.

Важно: получая помощь на погашение кредита, человек не может пользоваться другими программами для ВПЛ, направленными на решение жилищного вопроса (помощь на проживание, субсидия на аренду жилья).

Как получить компенсацию за "еОселю"?

Расширенная программа начнет действовать с 10 сентября 2025 года. Подать заявку на программу "еОселя" можно через приложение "Дія". Далее нужно дождаться решения от банка-партнера.

Украинцы, которые хотят получить компенсацию, должны написать заявление в произвольной форме и подать его в банк. Далее Пенсионный фонд проверяет, подходит ли человек под условия.

Когда компенсацию назначили, деньги переводят на эскроу-счет получателя. Деньги с этого счета можно получить только, если соблюдать условия: оплатить 30% от первого взноса и вовремя ежемесячно платить по кредиту.

Дополнительная помощь от местных властей

Средства на компенсацию по "еОсели" будут выделять из государственного бюджета. Кроме этого, могут привлекать средства международной технической помощи, благотворительной помощи и средств местных бюджетов.

"То есть община, в которую переместились ВПЛ, и которая заинтересована в сохранении специалистов, может по желанию дофинансировать еще часть кредита, который должен платить человек", - объясняли в Министерстве социальной политики.

В некоторых общинах уже работают подобные программы. Ознакомиться с ними можно на сайте "Укрфинжитло" или по этой ссылке.

У каждого региона свои условия программ компенсации. Например, в Сумской области компенсируют 3% годовых для ветеранов, а в Николаевской области частично возмещают первый взнос военным, которых освободили из плена.

Читайте также: Третья версия "еОсели". Какое жилье можно купить в ипотеку и что изменят в программе

Напомним:

Полтавская область стала десятым регионом, в котором местные власти ввели частичную компенсацию в рамках государственной программы "еОселя".

Полтавская ОВА будет компенсировать 3% годовых по ипотеке для военнослужащих Вооруженных сил Украины по контракту, ветеранов войны, участников боевых действий, а также лиц с инвалидностью вследствие войны.