ЄБРР закликав Міненерго не послабляти вимоги до незалежності наглядових рад – нардеп

Європейський банк реконструкції та розвитку закликав Міністерство енергетики України повністю вилучити внесені зміни щодо послаблення незалежності наглядових рад зі статутів як НЕК "Укренерго" та інших державних компаній (Оператора ГТС України та Укргідроенерго).

Про це у Facebook написав член енергетичного комітету Верховної Ради Максим Хлапук.

"Я отримав копію листа від ЄБРР до Міненерго (додаю нижче), у якому банк зазначив, що запровадження вимоги кваліфікованої більшості для рішень наглядової ради підвищує ризик політичного впливу на призначення керівництва, і є кроком назад у реформі корпоративного управління", – повідомив нардеп.

Він нагадав, що ЄБРР є найбільшим кредитором НЕК "Укренерго", "і на його позицію орієнтуються й інші міжнародні фінансові інституції, які фінансують (у тому числі як донори) українську енергосистему".

"НЕК "Укренерго", як і Оператор ГТС України наразі перебувають у процесі конкурсного відбору нових керівників, і Міністерство енергетики, всупереч міжнародним зобов’язанням України, прагне отримати ручний контроль над цими компаніями посиливши свій вплив у їх наглядових радах", – зазначив Хлапук.

Він наголошує, що зміни, внесені Міненерго до Статутів Укренерго та Оператора ГТС України не відповідають міжнародним стандартам та найкращим практикам корпоративного управління та несуть ризики як для діяльності компаній, так і для проходження чергового опалювального сезону.

Нагадаємо:

Раніше народний депутат Максим Хлапук повідомив, що Європейський банк реконструкції та розвитку наголосив на своєму праві зупинити вибірку кредитних коштів та вимагати дострокового погашення вже наданої позики, посилаючись на наказ Міненерго щодо змін до статуту.

Також повідомлялося, що співрозмовники в уряді та в одній з державних компаній розповіли ЕП, що генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота найближчим часом може залишити компанію.

На місце гендиректора компанії планують призначити людину з орбіти міністра енергетики Германа Галущенка..

За останні декілька років міністр енергетики через призначення лояльних до себе людей отримав фактичний контроль над ключовими енергетичними компаніями та відомствами.

Також раніше повідомлялося про те, що триває відбір керівників "Укренерго"та "Оператора ГТС", а також трьох нових членів енергетичного регулятора.