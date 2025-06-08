"Укренерго" на межі дефолту перед ЄБРР – нардеп

Європейський банк реконструкції та розвитку наголосив на своєму праві зупинити вибірку кредитних коштів та вимагати дострокового погашення вже наданої позики, посилаючись на наказ Міненерго щодо змін до статуту.

Про це повідомляє народний депутат, член енергетичного комітету Верховної Ради Максим Хлапук.

"Ми посилаємося на… нездатність Компанії своєчасно повідомити Банк про будь-які пропозиції щодо зміни, зупинення або скасування будь-якого положення Статуту та ненадання Банку належної можливості прокоментувати таку пропозицію, перш ніж вживати будь-яких заходів щодо неї відповідно до своїх зобов'язань за Угодами Компанії.

Ми також зазначаємо право Банку, як це передбачено відповідними Кредитними угодами, зупиняти Вибірки коштів та надсилати необхідні повідомлення щодо дострокового погашення позик, якщо до Статуту було внесено зміни, зупинено, скасовано, відкликано або його дію було скасовано", – йдеться у повідомленні ЄБРР.

Статус "Укренерго" як незалежної компанії був попередньо узгоджений з міжнародними донорами, такими як ЄБРР.

Всі кредити ЄБРР, а також кредити інших міжнародних фінансових установ містять умови, які чітко зазначають, що статут компанії не може бути змінений без попереднього схвалення банків, які вже надали кредити.

У своєму повідомленні до міністерства енергетики ЄБРР

"Така ситуація загрожує Укренерго не тільки втраті доступу до подальшого фінансування від ЄБРР в розмірі 141 млн євро (77 млн євро невибраного залишку кредиту та 64 млн євро очікуваного гранту), а й необхідності дострокової сплати вже отриманих коштів у сумі 533 млн євро", – сказав Хлапук.

Окрім цього, за інформацією Хлапука, під загрозою опинилась реструктуризація боргових зобовʼязань Укренерго перед власниками "зелених" облігацій сталого розвитку, під яку НЕК "Укренерго" планувала залучити 430 млн дол. США на міжнародних ринках капіталу під гарантію DFC.

За інформацією нардепа, DFC призупинили будь-які дії, повʼязані із реструктуризацією "зелених" облігацій.