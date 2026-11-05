Україна працює зі Словаччиною над відновленням аварійної взаємодопомоги

Укренерго та словацький оператор системи передачі SEPS працюють над відновленням договору про аварійну взаємодопомогу.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Відновлення дії договору дозволить операторам систем передачі оперативно надавати один одному допомогу у разі виникнення аварійних ситуацій в енергосистемах.

Для України цей механізм має особливе значення в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

"Це питання стало одним із ключових в енергетичній сфері під час міжурядових консультацій України та Словаччини", – говориться у повідоменні.

"Росія щодня атакує українську енергетику, застосовуючи сотні дронів і ракет. В умовах постійних обстрілів особливого значення набуває взаємодопомога між операторами енергосистем сусідніх країн. Для нас важливо мати дієвий механізм такої підтримки, який дозволить оперативно реагувати на аварійні ситуації", – зазначив голова НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Нагадаємо:

У березні повідомлялося, що словацький оператор системи передачі електроенергії розірве контракт на аварійні постачання електроенергії з українською компанією "Укренерго".

НЕК "Укренерго" отримала від словацького системного оператора SEPS офіційний лист про одностороннє припинення договору про взаємне надання аварійної допомоги.