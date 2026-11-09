До 16 годин без світла: Укренерго оголосило обсяги відключень на понеділок

У понеділок, 9 листопада, у частині областей України будуть застосовані графіки обмеження потужності та погодинних відключень.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Обмеження потужності для промисловості діятимуть з 00:00 по 23:59. У такі ж години застосовуватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 4 черг).

У областях, де відключатимуть одночасно 4 черги електроенергії не буде орієнтовно 12-16 годин за добу.У компанії пояснили, що причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти. А також закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.

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