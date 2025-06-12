ЕБРР призвал Минэнерго не ослаблять требования к независимости набсоветов - нардеп

Европейский банк реконструкции и развития призвал Министерство энергетики Украины полностью изъять внесенные изменения по ослаблению независимости наблюдательных советов из уставов как НЭК "Укрэнерго" и других государственных компаний (Оператора ГТС Украины и Укргидроэнерго).

Об этом в Facebook написал член энергетического комитета Верховной Рады Максим Хлапук.

"Я получил копию письма от ЕБРР в Минэнерго (добавляю ниже), в котором банк отметил, что введение требования квалифицированного большинства для решений наблюдательного совета повышает риск политического влияния на назначение руководства, и является шагом назад в реформе корпоративного управления", - сообщил нардеп.

Он напомнил, что ЕБРР является крупнейшим кредитором НЭК "Укрэнерго", "и на его позицию ориентируются и другие международные финансовые институты, которые финансируют (в том числе как доноры) украинскую энергосистему".

"НЭК "Укрэнерго", как и Оператор ГТС Украины сейчас находятся в процессе конкурсного отбора новых руководителей, и Министерство энергетики, вопреки международным обязательствам Украины, стремится получить ручной контроль над этими компаниями усилив свое влияние в их наблюдательных советах", - отметил Хлапук.

Он отмечает, что изменения, внесенные Минэнерго в Уставы Укрэнерго и Оператора ГТС Украины не соответствуют международным стандартам и лучшим практикам корпоративного управления и несут риски как для деятельности компаний, так и для прохождения очередного отопительного сезона.

Напомним:

Ранее народный депутат Максим Хлапук сообщил, что Европейский банк реконструкции и развития отметил свое право остановить выборку кредитных средств и требовать досрочного погашения уже предоставленного займа, ссылаясь на приказ Минэнерго об изменениях в устав.

Также сообщалось, что собеседники в правительстве и в одной из государственных компаний рассказали ЭП, что генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в ближайшее время может покинуть компанию.

На место гендиректора компании планируют назначить человека из орбиты министра энергетики Германа Галущенко.

За последние несколько лет министр энергетики через назначение лояльных к себе людей получил фактический контроль над ключевыми энергетическими компаниями и ведомствами.

Также ранее сообщалось о том, что продолжается отбор руководителей "Укрэнерго" и "Оператора ГТС", а также трех новых членов энергетического регулятора.