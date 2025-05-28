Багаторічний керівник "Укргідроенерго" може втратити посаду

Генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота найближчим часом може залишити компанію.

Про це ЕП повідомили співрозмовники в уряді та в одній з державних компаній.

За даними співрозмовників ЕП, Сироту активно "збивають" останні декілька тижнів.

"У підсумку він вирішив піти сам і найближчим часом має написати заяву за "власним бажанням". У середу її повинна розглянути Наглядова рада компанії, яка й ухвалить фінальне рішення. З вірогідністю 99% він буде звільнений", - каже джерело ЕП.

"На місце гендиректора компанії планують призначити людину з орбіти міністра енергетики Германа Галущенка", - додав співрозмовник.

Сирота прийшов у компанію у березні 2010 року на посаду першого заступника голови правління, у 2011 році був призначений генеральним директором "Укргідроенерго".

За останні декілька років міністр енергетики через призначення лояльних до себе людей отримав фактичний контроль над ключовими енергетичними компаніями та відомствами.

Серед них "Енергоатом", НКРЕКП, ГарПок, "Оператор ринку", Центренерго, Держатомрегулювання, Держенергонагляд, державні шахти та обленерго.

Наразі триває відбір керівників «Укренерго» та «Оператора ГТС», а також трьох нових членів енергетичного регулятора.