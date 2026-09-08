Втрати туристичної галузі Криму від атак України перевищили 4 мільярди рублів

Збитки туристичної галузі в окупованому Криму в січні-червні 2026 року становили понад 4 млрд рублів.

Це випливає з даних Росстату про соціально-економічне становище півострова, на які звернуло увагу російське медіа "Верстка".

За 6 місяців 2026 року збитки туристичних компаній зросли на 95,7% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Пік фінансових втрат припав на травень: за один місяць збитковість збільшилася майже на 850 млн рублів.

Прибуток туристичних компаній виявився у 2,5 раза меншим, ніж роком раніше. У січні-червні 2026 року туристична галузь заробила 530 млн рублів, а рік тому прибуток становив майже 1,3 млрд.

Погіршення показників відбулося на тлі масової відмови росіян від відвідування півострова.

З офіційної статистики випливає, що в липні 2026 року туроператори Криму надали платних послуг майже на 55% менше, ніж у липні 2025 року, а туроператори Севастополя – майже на 73% менше.

Обсяг платних послуг, наданих готелями Криму, порівняно з 2025 роком впав на 74%, Севастополя – на 10%.

Через часті атаки з боку України у туристичному сезоні на півострові виникли проблеми з електропостачанням та водопостачанням, а також дефіцит пального.

У липні уряд Росії виділив 4,3 млрд рублів на підтримку туристичної галузі Криму та Севастополя. У серпні Держрада Криму ухвалила закон про додаткову фінансову підтримку компаній сфери туризму.

Раніше Російський союз туріндустрії запропонував владі ввести до 2028 року мораторій на порушення справ про банкрутство, виїзні перевірки, стягнення та податкові санкції щодо кримського турбізнесу.

Нагадаємо:

На початку вересня повідомлялося, що врожай зернових культур, зібраний аграріями в анексованому Росією Криму, опинився під загрозою: місцеві аграрії продають зерно нижче собівартості.