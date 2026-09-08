У Києві внаслідок нічної атаки постраждав падел-клуб Світоліної та Стаховського

Падел-клуб Svito, заснований тенісистами Еліною Світоліною та Сергієм Стаховським, зазнав пошкоджень через вибухову хвилю під час атаки РФ на Київ в ніч на 8 вересня.

Про це клуб повідомив у соцмережах.

"Простір SVITO постраждав від вибухової хвилі внаслідок нічної атаки. Люди не постраждали, і це найголовніше. Наша команда вже працює над усуненням усіх наслідків, і ми додатково повідомимо, щойно клуб буде повністю готовий відновити роботу.

З усіма, хто має бронювання, ми будемо на зв'язку додатково. Ми щиро співчуваємо кожному, хто втратив близьких цієї ночі та постраждав. Бережіть себе", – йдеться у заяві.

Svito Padel Club працює на території простору GARAGE на Подолі: він відкрився у травні разом із фітнес-клубом Smartass, з яким клуб має спільні зони. У GARAGE та Smartass також повідомили про пошкодження, наразі локація тимчасово не працює.

Svito Padel Club

Elina Svitolina

"Ще кілька місяців тому ми домовлялися про імпорт цих кортів та працювали над ідеальним вирівнюванням поверхні для гри – а сьогодні вони відчули на собі наслідки російської атаки та вибухової хвилі від влучання поруч. Це непросто бачити, але ми вже працюємо над відновленням.

Зараз оцінюємо масштаби пошкоджень і як тільки матимемо повну картину, обов'язково повідомимо про час повернення до роботи", – додали у Svito.

"На сьогодні внаслідок російської агресії загинули 776 українських спортсменів та спортивних діячів.

942 спортивні об’єкти по всій Україні зазнали пошкоджень або були повністю зруйновані. Сьогодні мій клуб SVITO PADEL став одним із них", – заявила Еліна Світоліна.

"Українські спортсмени та наша молодь не мають можливості тренуватися та готуватися до міжнародних змагань на рівних умовах із спортсменами з інших країн.

Цим повідомленням я хочу звернутися до наших міжнародних партнерів та друзів, які підтримують і вболівають за нас, українських спортсменів, на міжнародній арені, та попросити про вашу підтримку й конкретні дії, які допоможуть зупинити агресора", – написала вона у соцмережах.

Svito Padel Club

Нагадаємо:

4 травня в хабі Garage на столичному Подолі відкрився падел-клуб Svito, запущений тенісистами Еліною Світоліною та Сергієм Стаховським у партнерстві із засновником "Хартії" Всеволодом Кожемяком.

Перед офіційним відкриттям, 4 квітня, пройшов вечір "відкриття перед відкриттям" (Founders Preview Dinner).

Читайте детальніше у статті ЕП: Із тенісу – у падел: як Світоліна і Стаховський зароблятимуть на хайповому виді спорту