Частина киян залишились без світла після ворожого обстрілу

Через обстріли російських окупантів 1148 осель киян залишились без світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Енергетики почали працювати над відновленням одразу після отримання дозволів від ДСНС та поліції. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику в кожну родину", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

6 червня через обстріли російських окупантів 2167 родин лівого берега Києва були тимчасово без електропостачання.