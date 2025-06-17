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Армія РФ атакувала залізницю в Києві та області, пошкоджені вагони з зерном

Альона Кириченко — 17 червня, 10:15
Армія РФ атакувала залізницю в Києві та області, пошкоджені вагони з зерном
Укрзалізниця

Вночі 17 червня під час масованої повітряної атаки зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Голова правління "УЗ" Олександр Перцовський запевнив, що "все буде оперативно відновлено, на рух поїздів впливу не буде".

Facebook Перцовського

"Київ, сьогоднішній ранок. Українська залізниця, українське зерно. Ворог продовжує нищити все українське", – написав Перцовський у Facebook.

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