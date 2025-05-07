Майже половина українців має позитивні очікування від підписання угоди про надра

Станом на початок травня 47% українців мали скоріше позитивні очікування від підписання угоди про надра між Україною та США.

Про це свідчать попередні результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 2 по 6 травня.

Водночас про скоріше негативні наслідки заявили 22% респондентів, а ще 19% відповіли, що підписання угоди ніяк не вплине на Україну. Решта 12% не змогли визначитися з такою думкою.

Таким чином, згідно з опитуванням, наразі баланс позитивних-негативних очікувань становить +25% (тобто переважають позитивні очікування).

За результатами опитування, найменше позитивних очікувань на сході України (33% опитаних). Водночас в цих регіонах найбільше негативних (26%). 27% вважають, що укладання угоди ніяк не вплине на Україну.

Разом з тим найбільша частка позитивних очікувань в центрі країни – 52% респондентів.

Найменша частка негативних очікувань – на заході. Таку оцінку надали 20% опитаних в цих регіонах України.

Нагадаємо:

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.

2 травня уряд подав до Верховної Ради для ратифікації угоду між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Того ж дня Прем'єр Денис Шмигаль висловив сподівання, що Верховна Рада ратифікує підписану зі США угоду про надра до 8 травня.

6 травня Комітет з питань міжнародної політики підтримав за основу та в цілому ратифікацію угоди про надра між Україною та США.