Майже половина українців має позитивні очікування від підписання угоди про надра
Станом на початок травня 47% українців мали скоріше позитивні очікування від підписання угоди про надра між Україною та США.
Про це свідчать попередні результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 2 по 6 травня.
Водночас про скоріше негативні наслідки заявили 22% респондентів, а ще 19% відповіли, що підписання угоди ніяк не вплине на Україну. Решта 12% не змогли визначитися з такою думкою.
Таким чином, згідно з опитуванням, наразі баланс позитивних-негативних очікувань становить +25% (тобто переважають позитивні очікування).
За результатами опитування, найменше позитивних очікувань на сході України (33% опитаних). Водночас в цих регіонах найбільше негативних (26%). 27% вважають, що укладання угоди ніяк не вплине на Україну.
Разом з тим найбільша частка позитивних очікувань в центрі країни – 52% респондентів.
Найменша частка негативних очікувань – на заході. Таку оцінку надали 20% опитаних в цих регіонах України.
Нагадаємо:
1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.
2 травня уряд подав до Верховної Ради для ратифікації угоду між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.
Того ж дня Прем'єр Денис Шмигаль висловив сподівання, що Верховна Рада ратифікує підписану зі США угоду про надра до 8 травня.
6 травня Комітет з питань міжнародної політики підтримав за основу та в цілому ратифікацію угоди про надра між Україною та США.