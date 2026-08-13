Експорт залізної руди з України скоротився на 27%

Гірничодобувна галузь України за підсумками січня-липня 2026 року скоротила експорт залізної руди на 27,3% порівняно з аналогічним періодом 2025-го – до 13,9 млн т.

Про це свідчать розрахунки GMK Center на основі даних Державної митної служби.

Найбільшим споживачем української залізної руди залишився Китай. Він імпортував 6,42 млн тонн сировини – на 36% менше, ніж торік. До Словаччини спрямували 2,44 млн тонн руди (-12% р./р.), а до Польщі — 1,74 млн т (-36% р./р.).

В липні Україна експортувала 1,87 млн т залізної руди, що на 7,2% менше порівняно з червнем і на 37,6% менше, ніж у липні 2025 року.

До Китаю спрямували 536,6 тис. тонн (-32% м./м.; -69% р./р.) сировини, до Словаччини — 470,2 тис. т (-19% м./м.; +21% р./р.), до Польщі — 345,6 тис. т (+69% м./м.; -14% р./р.).

Виторг від експорту руди за перші сім місяців 2026 року сягнула 1,08 млрд дол. (-14,5% р./р.), а в липні – 148 млн дол. (-12% м./м.; -22% р./р.).

Нагадаємо:

Через зупинку українського морського коридору гірничо-металургійний комплекс України виведе в простій частину потужностей, а виробництво може скоротитися на 35%.

Компанія Ferrexpo, власник Полтавського ГЗК, на початку серпня призупинила виробництво залізорудної продукції на своїх гірничодобувних та збагачувальних підприємствах в Україні через проблеми з морською логістикою.