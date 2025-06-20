Залізничний вокзал Одеси зазнав пошкоджень внаслідок атаки РФ

Внаслідок нічної атаки ворожих дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Йдеться, що уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка.

За інформацією УЗ, обійшлося без постраждалих. Фахівці "Укрзалізниці" вже працюють над ліквідацією наслідків.

Зазначається, що рух поїздів здійснюється за графіком.

Нагадаємо:

Зранку 16 травня залізнична інфраструктура Херсону знову була під ворожим обстрілом. Постраждалих не було, пасажири і працівники вокзалу та диспетчерського пункту перебували в укриттях.

23 травня російські війська атакували залізницю в Чернівецькій області.

Вночі 17 червня під час масованої повітряної атаки зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області.