Ворог обстріляв залізничну інфраструктуру Херсону: наслідки

Зранку 16 травня залізнична інфраструктура Херсону знову була під ворожим обстрілом.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

В УЗ зазначають, що постраждалих немає, пасажири і працівники вокзалу та диспетчерського пункту перебували в укриттях.

За інформацією перевізника, внаслідок атаки пошкоджена будівля вокзалу, вибиті вікна та пошкоджені робочі місця працівників у приміщенні. Один з вагонів поїзда також несуттєво постраждав.

"Після завершення обстрілу поїзд рушив далі із затримкою близько години. Рух інших поїздів продовжується за графіком", – повідомили в УЗ.

Нагадаємо:

12 травня ворожий БПЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині.