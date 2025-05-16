Ворог обстріляв залізничну інфраструктуру Херсону: наслідки
Укрзалізниця
Зранку 16 травня залізнична інфраструктура Херсону знову була під ворожим обстрілом.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
В УЗ зазначають, що постраждалих немає, пасажири і працівники вокзалу та диспетчерського пункту перебували в укриттях.
За інформацією перевізника, внаслідок атаки пошкоджена будівля вокзалу, вибиті вікна та пошкоджені робочі місця працівників у приміщенні. Один з вагонів поїзда також несуттєво постраждав.
"Після завершення обстрілу поїзд рушив далі із затримкою близько години. Рух інших поїздів продовжується за графіком", – повідомили в УЗ.
Нагадаємо:
12 травня ворожий БПЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині.