Житомир і Луцьк уперше отримають прямий поїзд до Польщі

"Укрзалізниця" з 28 листопада запускає поїзд №123/124 Київ – Холм, який уперше забезпечить пряме залізничне сполучення Житомира та Луцька з Польщею.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Продаж квитків розпочався 11 листопада. Поїзд курсуватиме через день, а в Холмі пасажири зможуть пересісти на рейси до Варшави, Любліна та Познані.

Із Києва поїзд вирушатиме по парних числах о 18:48, зупинятиметься в Житомирі о 21:38 та в Луцьку о 04:22 наступного дня. Прибуття до Холма о 10:47.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Холма по непарних числах о 17:15. Наступного дня він зупинятиметься в Луцьку о 01:00, у Житомирі о 08:20, а до Києва прибуватиме об 11:15.

Новим рейсом також можна буде скористатися для поїздок Україною – між Києвом, Житомиром і Луцьком.

Нагадаємо:

У липні УЗ анонсувала запуск щоденного поїзда Перемишль — Франкфурт-на-Майні із пересадками для пасажирів поїздів з України. Маршрут передбачав зупинки, зокрема, у Кракові, Празі та Дрездені.