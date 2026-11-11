Ворог вчергове атакував енергетику Одещини: в частині області аварійні відключення

Ввечері 10 та зранку 11 листопада ворог атакував декілька енергообʼєктів у Одеській області, що призвело до аварійних відключень електропостачання в кількох районах області.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та пресслужба ДТЕК.

Наразі тимчасово без світла залишаються близько 135 тисяч споживачів в частині Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів. Можливі перебої в роботі обʼєктів критичної інфраструктури.

Внаслідок атак постраждала одна людина.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб світло мешканцям постраждалих громад. На час проведення ремонтних робіт органи місцевого самоврядування відкрили додаткові Пункти незламності.

У ДТЕК повідомили, що внаслідок атаки було, зокрема, атаковано підстанції компанії.

Нагадаємо:

З вечора 10 листопада росіяни завдали чисельних ударів безпілотниками по території Житомирщини, бивши, зокрема, по інфраструктурі.