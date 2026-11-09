Росіяни втретє поцілили у логістичне підприємство в Одеській області (відео)
Росіяни втретє поцілили у логістичне підприємство в Одеській області
Одеська ОВА
Внаслідок російського удару по Одеській області було влучання у логістичне підприємство.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"В результаті чергової атаки по цивільній інфраструктурі Одещини вже втретє зазнало уражень логістичне підприємство. Пошкоджено обладнання", – написав Кіпер.
Пожежа, що виникла, наразі вже ліквідована. Попередньо, обійшлось без постраждалих. На місці працюють всі відповідні служби.
Нагадаємо:
У ніч на 9 листопада російські загарбники атакували північ Рівненської області, внаслідок чого постраждала, зокрема, енергетична інфраструктура.
Внаслідок чергової ворожої атаки на Вінниччині постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури.
Економічні підсумки дня у вашій пошті
Я погоджуюся на створення особистого кабінету для керування розсилкою та отримання листів від "Економічної правди". Відписатися від розсилки можна будь-коли.