Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Росіяни втретє поцілили у логістичне підприємство в Одеській області (відео)

Володимир Тунік-Фриз — 9 листопада, 13:20
Росіяни втретє поцілили у логістичне підприємство в Одеській області (відео)
Росіяни втретє поцілили у логістичне підприємство в Одеській області
Одеська ОВА

Внаслідок російського удару по Одеській області було влучання у логістичне підприємство.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

ДСНС Одещини обублікував відео наслідків атаки Росії на цивільну інфраструктуру.

"В результаті чергової атаки по цивільній інфраструктурі Одещини вже втретє зазнало уражень логістичне підприємство. Пошкоджено обладнання", – написав Кіпер.

Одеська ОВА

Пожежа, що виникла, наразі вже ліквідована. Попередньо, обійшлось без постраждалих. На місці працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо:

У ніч на 9 листопада російські загарбники атакували північ Рівненської області, внаслідок чого постраждала, зокрема, енергетична інфраструктура.

Внаслідок чергової ворожої атаки на Вінниччині постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури.

бізнес Одеса
Економічні підсумки дня у вашій пошті
Я погоджуюся на створення особистого кабінету для керування розсилкою та отримання листів від "Економічної правди". Відписатися від розсилки можна будь-коли.

Одеса

Росіяни втретє поцілили у логістичне підприємство в Одеській області (відео)
Росія атакувала енергетику Одещини та склад служби доставки
Ворог повторно атакував енергообʼєкт ДТЕК на Одещині

Останні новини