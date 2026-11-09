Росіяни втретє поцілили у логістичне підприємство в Одеській області (відео)

Росіяни втретє поцілили у логістичне підприємство в Одеській області

Внаслідок російського удару по Одеській області було влучання у логістичне підприємство.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

ДСНС Одещини обублікував відео наслідків атаки Росії на цивільну інфраструктуру.

"В результаті чергової атаки по цивільній інфраструктурі Одещини вже втретє зазнало уражень логістичне підприємство. Пошкоджено обладнання", – написав Кіпер.

Одеська ОВА

Пожежа, що виникла, наразі вже ліквідована. Попередньо, обійшлось без постраждалих. На місці працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо:

У ніч на 9 листопада російські загарбники атакували північ Рівненської області, внаслідок чого постраждала, зокрема, енергетична інфраструктура.

Внаслідок чергової ворожої атаки на Вінниччині постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури.