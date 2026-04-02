Уряд профінансував запуск модульних котелень у п’яти регіонах

Уряд виділив понад 400 мільйонів гривень на встановлення блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 372 МВт у п'яти регіонах України.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Кошти виділені для реалізації Планів стійкості регіонів, зокрема для встановлення обладнання з децентралізації систем теплопостачання.

Йдеться про монтаж блочно-модульних котелень (БМК) уЛьвівській, Київській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях. Загалом передбачено встановлення 75 одиниць обладнання загальною потужністю понад 372 МВт.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що в регіонах вже є обладнання, яке необхідно підключити якомога швидше.

"Тому уряд підтримав громади та виділив кошти на першочегові потреби зі встановлення обладнання для децентралізації систем теплопостачання", – пояснив міністр.

Він наголосив, що це дозволить посилити стійкість теплової інфраструктури та забезпечити більш надійне проходження наступного опалювального сезону.

Своєю чергою обласні військові адміністрації та громади мають забезпечити введення обладнання в експлуатацію до наступного опалювального сезону.

Держава виділяє понад 22 млрд грн першочергового фінансування на підготовку для проходження наступного опалювального сезону в Україні.

В Україні громади підключать до мережі 75 вже наявних когенераційних установок загальною електричною потужністю майже 100 МВт та тепловою – 107 МВт, повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Асоціації операторів критичної інфраструктури заявила, що з 1 квітня підприємства теплокомуненерго по всій Україні зупиняють когенерацію та припиняють виробляти сотні мегават електроенергії, оскільки Кабмін ухвалив зміни в положення про покладення спеціальних обов'язків на ринку газу.