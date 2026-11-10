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Рада посилила відповідальність за підкуп іноземних посадовців

Андрій Муравський — 10 листопада, 12:25
Рада посилила відповідальність за підкуп іноземних посадовців

Верховна Рада в другому читанні та в цілому ухвалила закон, що передбачає посилення відповідальності за підкуп іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

Про це Верховна Рада України інформує у Телеграм.

Парламент ухвалив закон №15056: його підтримали 247 народних депутатів. Метою закону є уніфікація норм чинного національного законодавства з положеннями Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

"Приєднання до Конвенції відкриває можливості для міжнародного співробітництва у сфері розслідування корупційних злочинів і є важливим кроком наближення України до стандартів ОЕСР та ЄС", – зазначено у повідомленні.

Як зазначив голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, законопроєкт є важливим етапом виконання Україною взятих на себе зобов'язань. Його положення "спрямовані на вдосконалення кримінального, кримінально-процесуального законодавства, посилення механізмів відповідальності та усунення законодавчих прогалин".

Нагадаємо:

Наприкінці 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10319 про внесення змін до Податкового кодексу щодо боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. У другому читанні цей законопроєкт Верховна Рада ухвалила 4 грудня.

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