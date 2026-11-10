Український стартап Elomia купує американський чатбот Earkick

Український стартап Elomia Health придбав американський чатбот Earkick, який відстежує зміни настрою, щоденних звичок тощо.

Про це повідомляє Elomia Health.

Застосунок Earkick допомагає відстежувати зміни настрою, сну, фізичної активності та щоденних звичок. Ним користуються понад 250 тисяч людей

Угода передбачає доступ до ШІ-моделей Earkick і нових версій Mia21 — технології пам'яті, яку розробила команда Earkick.

Elomia Health розробляє безпечний і етичний ШІ для емоційної підтримки і працює з медичними закладами, роботодавцями, університетами та суміжними організаціями.

"Elomia Health розвиває API, за допомогою якого організації та медичні заклади можуть інтегрувати ШІ-чатботи для емоційної підтримки у свої сервіси", – говориться у повідомленні.

"Ми прагнемо допомагати організаціям запускати безпечні ШІ-рішення для емоційної підтримки, якими люди справді користуватимуться", — зазначив Тарас Погребняк, засновник і CEO Elomia Health.

Команда Earkick вже розробила технологію, яка враховує стан людини та його зміни з часом. Її поєднують з українськими моделями та механізмами безпеки, "щоб зменшити ризик надмірної залежності від ШІ".

Погребняк заснував Elomia Health у 2019 році як R&D-лабораторію. Компанія досліджувала, як великі мовні моделі можна використовувати для емоційної підтримки. Вона зосередилася на API для організацій.

Earkick заснували у 2021 році доктор Герберт Бей і Карін Андреа Штефан. Бей — один із розробників алгоритму SURF, який допомагає комп'ютерам знаходити та розпізнавати деталі на зображеннях. Штефан досліджувала, як цифрові інструменти можуть допомогти людям краще розуміти власні емоції.

"Вчасна підтримка, яка враховує потреби людини й ґрунтується на реальних даних, може врятувати життя, — переконана Штефан, а Бей говорить про необхідність "зробити психологічну підтримку більш персоналізованою та доступною".

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