Після зламу Binance хакери "відмили" кошти через мемкоїни – аналітики

Хакери почали використовувати спеціально створені мемкоїни для відмивання криптоактивів, викрадених внаслідок масштабного зламу Binance, найбільшої криптовалютної біржі світу.

Про це повідомляє аналітична компанія Elliptic.

Хакери, пов'язані з Північною Кореєю, використовують власні мемкоїни та імітацію торгівлі, щоб приховати переміщення криптовалюти.

За даними аналітиків, з 5 до 7 листопада зловмисники перемістили близько 117 тисяч токенів NEAR загальною вартістю приблизно 430 тисяч доларів через шість новостворених мемкоїнів.

"Більшість людей вважає мемтокени "жартівливими монетами", ціна яких зростає і падає залежно від ажіотажу. Однак північнокорейські хакери знайшли для них інше застосування", — пояснили у Elliptic.

Зловмисники створюють токени, які ніхто не хоче купувати, і використовують їх, щоб приховати переміщення викрадених коштів.

Цю схему застосовують в мережах TRON і NEAR, а також використовували схожий механізм у Solana. Таким чином ускладнюється відстеження транзакцій завдяки проміжним операціям із маловідомими токенами.

Хакери створювали мемкоїни без реальної цінності та відкривали для них пули ліквідності на децентралізованих біржах. Потім підконтрольні гаманці купували ці активи за викрадені кошти, а інші продавали їх через ті самі пули, отримуючи ліквідні криптовалюти.

Кінцеві отримувачі могли виглядати як звичайні трейдери, які заробили на продажі токенів.

Аналітики встановили, що практично всі угоди здійснювалися пов'язаними між собою адресами, а кошти від продажу одних токенів використовувалися для створення наступних.

Усі операції зберігаються в блокчейні та піддаються відстеженню, однак додаткові транзакції уповільнюють роботу аналітиків, зазначають аналітики.

Тим часом криптовалютна біржа Binance звертає увагу на вразливість, "яка дозволяє шкідливим додаткам читати локальні файли з інших додатків, ставлячи під загрозу фрази для відновлення, приватні ключі та облікові дані".

"Це проблема на рівні iOS, яка не є унікальною для Binance", – зазначено у повідомленні.

Біржа радить видалити будь-які програми, встановлені з ненадійних джерел (такі як sideloaded або вручну підписані IPA) і оновити iOS та всі додатки до останніх офіційних версій.

"Якщо ви підозрюєте порушення, переведіть кошти на новий гаманець, створений на чистому пристрої, і скиньте всі активні сеанси входу", – говориться у повідомленні

Нагадаємо:

З 29 на 30 жовтня найбільша криптовалютна біржа світу, Binance, зазнала кібератаки.

Криптовалютні аналітики з ринку майже одноголосно дійшли висновку, що хакери з елітного північнокорейського підрозділу відповідальні за найбільшу кібератаку на біржу.

Користувачі криптобіржі Binance зняли 4,72 млрд дол. зі своїх рахунків, коли сервіс відновив роботу після зламу хакерами з Північної Кореї, які викрали криптовалюту на 6,3 млрд доларів.

Регуляторні органи США зв'язалися з банками, щоб перевірити, чи не мають їхні системи вразливостей, після зламу Binance на суму 6,3 млрд доларів.