У "Дії" тепер можна реєструвати громадські організації

Відтепер на порталі "Дія" можна реєструвати громадські організації за кілька кроків.

Про це інформує пресслужба "Дії".

Як зазначається, перевагами є:

– реєстрація нової громадської організації онлайн — до 30 хвилин,

– без витрат на індивідуальний статут і нотаріальні послуги,

– понад 30 напрямів діяльності: волонтерство, освіта, права людини тощо,

– гнучкі налаштування: обирайте, як працюватиме організація.

Як скористатися:

1. Увійдіть на портал Дія з КЕП,

2. Оберіть реєстрацію громадської організації,

3. Заповніть форму та налаштуйте організацію,

4. Підпишіть заяву КЕП.

"Важливо: щоб подати заяву про реєстрацію, потрібно мати ідентифікаційний номер та УНЗР (Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі). Без цих даних подання заяви неможливе", – наголошує пресслужба.

Нагадаємо:

Станом на середину березня кількість користувачів онлайн-сервісу державних послуг "Дія" збільшилася до 24 мільйонів, зареєструвався ще мільйон українців.