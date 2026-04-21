У "Дії" тепер можна реєструвати громадські організації
Відтепер на порталі "Дія" можна реєструвати громадські організації за кілька кроків.
Про це інформує пресслужба "Дії".
Як зазначається, перевагами є:
– реєстрація нової громадської організації онлайн — до 30 хвилин,
– без витрат на індивідуальний статут і нотаріальні послуги,
– понад 30 напрямів діяльності: волонтерство, освіта, права людини тощо,
– гнучкі налаштування: обирайте, як працюватиме організація.
Як скористатися:
1. Увійдіть на портал Дія з КЕП,
2. Оберіть реєстрацію громадської організації,
3. Заповніть форму та налаштуйте організацію,
4. Підпишіть заяву КЕП.
"Важливо: щоб подати заяву про реєстрацію, потрібно мати ідентифікаційний номер та УНЗР (Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі). Без цих даних подання заяви неможливе", – наголошує пресслужба.
Нагадаємо:
Станом на середину березня кількість користувачів онлайн-сервісу державних послуг "Дія" збільшилася до 24 мільйонів, зареєструвався ще мільйон українців.