Ворог пошкодив ресторан "МакДональдз" у Києві: заклад закрили на дві дні

Внаслідок російської атаки на Київ зазнав пошкоджень ресторан "МакДональдз" у районі Шулявки: ніхто не постраждав, ресторан не працюватиме протягом двох днів.

Про це ЕП повідомили у пресслужбі компанії "МакДональдз" в Україні.

"Унаслідок російської атаки на Київ зазнав пошкоджень ресторан "МакДональдз" на вул. Вадима Гетьмана, 1А. На щастя, ніхто не постраждав. На момент атаки заклад не працював, а працівники перебували в укритті", – розповіли у пресслужбі.

"Наразі ми працюємо над усуненням наслідків. Попередньо ресторан не працюватиме протягом двох днів. За статусом роботи ресторану можна стежити у застосунку та на сайті "МакДональдз", – зазначили у "МакДональдз".

Нагадаємо:

Росія в ніч на 19 жовтня вкотре атакувала Київ ракетами, внаслідок чого в місті пошкоджена одна зі станцій метро. Також внаслідок влучання уламків в житловий будинок постраждали троє людей.

Російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Київщині ударними БпЛА, балістичними та крилатими ракетами, внаслідок чого є постраждалі та руйнування, ще 3 людей вважаються зниклими безвісти.

Раніше на Київщині російські дрони пошкодили один зі складів, який, зокрема, забезпечував роботу мережі ресторанів "Макдоналдс".

Згодом повідомлялося, що мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's в Україні тимчасово переходить на скорочене меню в усіх ресторанах через пошкодження складу логістичного партнера після дронової атаки.

Раніше повідомлялося, що ресторани McDonald's поки що не працюватимуть під час жовтого рівня повітряної тривоги, "McDonald's Україна" продовжить застосовувати розширені правила безпеки.