У Києві запрацював ресторан McDonald's, який було пошкоджено внаслідок атаки РФ

У Києві ресторан McDonald's, який раніше зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки, відновив роботу.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Ресторан на вул.Вадима Гетьмана,, який зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки на Київ на початку тижня, повідомили агентству у пресслужбі ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's.

Російські війська в ніч на 19 жовтня завдали удару по Шулявці, постраждали ТРЦ Cosmo Multimall, НКРЕКП, датацентр та інші, нагадує "Інтерфакс-Україна".

В McDonald's повідомили, що на момент атаки заклад не працював, а працівники перебували в укритті – ніхто не постраждав.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на Київ зазнав пошкоджень ресторан "МакДональдз" у районі Шулявки: ніхто не постраждав, ресторан не працюватиме протягом двох днів.

Російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Київщині ударними БпЛА, балістичними та крилатими ракетами, внаслідок чого є постраждалі та руйнування, ще 3 людей вважаються зниклими безвісти.

Раніше на Київщині російські дрони пошкодили один зі складів, який, зокрема, забезпечував роботу мережі ресторанів "Макдоналдс".

Згодом повідомлялося, що мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's в Україні тимчасово переходить на скорочене меню в усіх ресторанах через пошкодження складу логістичного партнера після дронової атаки.

Раніше повідомлялося, що ресторани McDonald's поки що не працюватимуть під час жовтого рівня повітряної тривоги, "McDonald's Україна" продовжить застосовувати розширені правила безпеки.