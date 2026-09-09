У Києві McDonald's не працюватиме під час жовтого рівня повітряної тривоги

Ресторани McDonald's поки що не працюватимуть під час жовтого рівня повітряної тривоги, "McDonald's Україна" продовжить застосовувати розширені правила безпеки.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"ПП "МакДональдз Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's, поки що продовжує застосовувати розширені правила безпеки", – повідомили у пресслужбі компанії.

Наразі порядок роботи ресторанів "МакДональдз" залишається без змін. У компанії детально аналізують, як нова система розподілу рівнів тривоги працюватиме на практиці та чи дасть змогу вона безпечно організувати роботу ресторанів під час жовтого рівня повітряної тривоги.

Всі ресторани McDonald's в Україні працюють із дотриманням розширених правил безпеки: під час повітряної тривоги ресторан тимчасово припиняє роботу, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відновлює обслуговування після відбою.

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